M1 Finance
M1 Finance Algas

M1 Finance algas svārstās no $50,250 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $175,875 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem M1 Finance. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $165K
Klientu apkalpošana
$62.7K
Mārketings
$127K

Mārketinga operācijas
$50.3K
Produkta dizainers
$119K
Produkta vadītājs
$169K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$176K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

M1 Finance uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots M1 Finance, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $175,875. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots M1 Finance, ir $126,630.

