Lynk Algas

Lynk algas svārstās no $14,666 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $170,850 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Lynk. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025

$160K

Mehānikas inženieris
$152K
Produkta vadītājs
$23.4K
Pārdošana
$14.7K

Programmatūras inženieris
$171K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Lynk, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $170,850. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lynk, ir $87,599.

