Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Australia pakete Luxury Escapes kopā ir A$114K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxury Escapes kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Kopā gadā
A$114K
Līmenis
Mid
Pamatalga
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bonuss
A$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Luxury Escapes?
Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Luxury Escapes in Australia, ir gada kopējā atlīdzība A$201,567. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Luxury Escapes Programmatūras inženieris pozīcijai in Australia, ir A$126,385.

