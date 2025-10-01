Uzņēmumu katalogs
Luxoft Programmatūras inženieris Algas Warsaw Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Warsaw Metropolitan Area Luxoft svārstās no PLN 125K year L2 līmenim līdz PLN 329K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Warsaw Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 236K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Junior Software Engineer(Iesācēju līmenis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Luxoft?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Citi resursi