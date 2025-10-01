Programmatūras inženieris atlīdzība in Warsaw Metropolitan Area Luxoft svārstās no PLN 125K year L2 līmenim līdz PLN 329K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Warsaw Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 236K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu