Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Luxoft svārstās no $92.5K year L1 līmenim līdz $107K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $120K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
