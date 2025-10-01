Programmatūras inženieris atlīdzība in Ukraine Luxoft svārstās no UAH 1.42M year L2 līmenim līdz UAH 3.18M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Ukraine pakete kopā ir UAH 1.78M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu