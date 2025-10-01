Uzņēmumu katalogs
Luxoft
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Ukraine

Luxoft Programmatūras inženieris Algas Ukraine

Programmatūras inženieris atlīdzība in Ukraine Luxoft svārstās no UAH 1.42M year L2 līmenim līdz UAH 3.18M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Ukraine pakete kopā ir UAH 1.78M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Junior Software Engineer(Iesācēju līmenis)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Luxoft?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Luxoft

Citi resursi