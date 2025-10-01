Programmatūras inženieris atlīdzība in Krakow Metropolitan Area Luxoft svārstās no PLN 167K year L2 līmenim līdz PLN 251K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Krakow Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 222K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
