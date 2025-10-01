Uzņēmumu katalogs
Luxoft
Luxoft Programmatūras inženieris Algas Guadalajara Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Guadalajara Metropolitan Area Luxoft svārstās no MX$31.1K year L1 līmenim līdz MX$62K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Guadalajara Metropolitan Area pakete kopā ir MX$49.2K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Junior Software Engineer(Iesācēju līmenis)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība MXMX$69,199. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Luxoft Programmatūras inženieris pozīcijai in Guadalajara Metropolitan Area, ir MXMX$49,222.

