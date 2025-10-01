Uzņēmumu katalogs
Luxoft
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Cairo

Luxoft Programmatūras inženieris Algas Greater Cairo

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Cairo Luxoft kopā ir EGP 25K year L2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Cairo pakete kopā ir EGP 25K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Junior Software Engineer(Iesācēju līmenis)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

EGP 160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam EGP 30K+ (dažreiz EGP 300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Luxoft?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Luxoft in Greater CairoのProgrammatūras inženierisで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬EGP 26,200です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
LuxoftのProgrammatūras inženieris職種 in Greater Cairoで報告されている年間総報酬の中央値はEGP 24,750です。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Luxoft

Saistītie uzņēmumi

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi