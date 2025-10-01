Uzņēmumu katalogs
Luxoft Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Luxoft svārstās no ₹1.57M year L2 līmenim līdz ₹2.53M year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹2.18M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Junior Software Engineer(Iesācēju līmenis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Regular Software Engineer
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Luxoft?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Luxoft in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,026,859. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Programmatūras inženieris role in Greater Bengaluru is ₹2,177,754.

