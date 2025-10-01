Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Luxoft svārstās no ₹1.57M year L2 līmenim līdz ₹2.53M year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹2.18M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
