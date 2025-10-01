Programmatūras inženieris atlīdzība in Bulgaria Luxoft svārstās no BGN 105K year L3 līmenim līdz BGN 114K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Bulgaria pakete kopā ir BGN 101K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
