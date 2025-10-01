Uzņēmumu katalogs
Luxoft
Luxoft Programmatūras inženieris Algas Bucharest Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Bucharest Metropolitan Area Luxoft svārstās no RON 93.2K year L1 līmenim līdz RON 296K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Bucharest Metropolitan Area pakete kopā ir RON 141K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luxoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Junior Software Engineer(Iesācēju līmenis)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Luxoft?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Luxoft in Bucharest Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība RON 295,833. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Luxoft Programmatūras inženieris pozīcijai in Bucharest Metropolitan Area, ir RON 141,485.

Citi resursi