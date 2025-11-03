Uzņēmumu katalogs
Luminar Technologies
Luminar Technologies Mehānikas inženieris Algas

Vidējā Mehānikas inženieris kopējā atlīdzība in United States Luminar Technologies svārstās no $115K līdz $163K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luminar Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$131K - $155K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$115K$131K$155K$163K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Luminar Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Luminar Technologies in United States, ir gada kopējā atlīdzība $163,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Luminar Technologies Mehānikas inženieris pozīcijai in United States, ir $115,020.

