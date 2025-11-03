Uzņēmumu katalogs
Luminar Technologies
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • Visas Aparatūras inženieris algas

Luminar Technologies Aparatūras inženieris Algas

Mediānā Aparatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Luminar Technologies kopā ir $138K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luminar Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Kopā gadā
$138K
Līmenis
L3
Pamatalga
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Luminar Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Luminar Technologies uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Aparatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Luminar Technologies in United States, ir gada kopējā atlīdzība $190,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Luminar Technologies Aparatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $137,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Luminar Technologies

Saistītie uzņēmumi

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi