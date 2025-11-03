Uzņēmumu katalogs
Luminance
Luminance Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United Kingdom pakete Luminance kopā ir £69K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Luminance kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£69K
Līmenis
Senior
Pamatalga
£69K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Luminance?
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Luminance in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £73,934. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Luminance Programmatūras inženieris pozīcijai in United Kingdom, ir £68,986.

