Lumentum
Lumentum Produkta menedžeris Algas

Vidējā Produkta menedžeris kopējā atlīdzība in United States Lumentum svārstās no $196K līdz $275K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lumentum kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$213K - $247K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$196K$213K$247K$275K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Lumentum uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Lumentum in United States, ir gada kopējā atlīdzība $274,890. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lumentum Produkta menedžeris pozīcijai in United States, ir $196,350.

