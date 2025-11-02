Uzņēmumu katalogs
Lumentum
Lumentum Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Canada Lumentum svārstās no CA$66.4K līdz CA$94.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lumentum kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Lumentum uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Lumentum in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$94,208. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lumentum Datu analītiķis pozīcijai in Canada, ir CA$66,355.

