lululemon Algas

lululemon algas svārstās no $39,800 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $341,700 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem lululemon. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/26/2025

Programmatūras inženieris
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Datu inženieris

Produkta menedžeris
Median $108K
Projektu menedžeris
Median $86.9K

Datu analītiķis
Median $80.2K
Datu zinātnieks
Median $82.2K
Risinājumu arhitekts
Median $144K
Biznesa analītiķis
$89.6K
Datu zinātnes menedžeris
$180K
Finanšu analītiķis
$72K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$80.3K
Mārketings
$130K
Mārketinga operācijas
$60.5K
Produkta dizaineris
$101K
Programmu menedžeris
$181K
Personāla atlases speciālists
$66.5K
Pārdošana
$39.8K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$342K
Tehnisko programmu menedžeris
$151K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots lululemon, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $341,700. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots lululemon, ir $97,234.

Citi resursi

