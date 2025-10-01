Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Sao Paulo pakete luizalabs kopā ir R$151K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu luizalabs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kopā gadā
R$151K
Līmenis
Senior iOS Engineer
Pamatalga
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Bonuss
R$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā luizalabs?

R$880K

Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai luizalabs in Greater Sao Paulo, ir gada kopējā atlīdzība R$229,862. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots luizalabs Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Sao Paulo, ir R$151,148.

Citi resursi