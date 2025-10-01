Uzņēmumu katalogs
Lucid
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Programmatūras inženieris Algas Salt Lake City Greater Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Salt Lake City Greater Area Lucid svārstās no $102K year Software Engineer 1 līmenim līdz $219K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Salt Lake City Greater Area pakete kopā ir $135K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lucid kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
(Iesācēju līmenis)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Lucid uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programmatūras inženieris sa Lucid in Salt Lake City Greater Area ay may taunang kabuuang bayad na $218,837. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Lucid para sa Programmatūras inženieris role in Salt Lake City Greater Area ay $132,200.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Lucid

Saistītie uzņēmumi

  • Avanade
  • General Dynamics Information Technology
  • Mediaocean
  • First Orion
  • Avant
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi