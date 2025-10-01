Uzņēmumu katalogs
Lucid
  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Produkta dizainers Algas Salt Lake City Greater Area

Mediānā Produkta dizainers atlīdzības in Salt Lake City Greater Area pakete Lucid kopā ir $137K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lucid kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Kopā gadā
$137K
Līmenis
II
Pamatalga
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Lucid?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Lucid uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



UX dizainers

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizainers pozīcijai Lucid in Salt Lake City Greater Area, ir gada kopējā atlīdzība $218,970. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lucid Produkta dizainers pozīcijai in Salt Lake City Greater Area, ir $120,500.

Citi resursi