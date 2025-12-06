Uzņēmumu katalogs
Lotlinx Biznesa attīstība Algas

Vidējā Biznesa attīstība kopējā atlīdzība in Canada Lotlinx svārstās no CA$83.6K līdz CA$119K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lotlinx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$69.7K - $81.5K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$60.8K$69.7K$81.5K$86.7K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa attīstība pozīcijai Lotlinx in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$119,301. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lotlinx Biznesa attīstība pozīcijai in Canada, ir CA$83,612.

