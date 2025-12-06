Uzņēmumu katalogs
Logitech Produkta dizaina menedžeris Algas

Vidējā Produkta dizaina menedžeris kopējā atlīdzība in United Kingdom Logitech svārstās no £143K līdz £196K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Logitech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$208K - $247K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$192K$208K$247K$263K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Logitech uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaina menedžeris pozīcijai Logitech in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £195,757. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Logitech Produkta dizaina menedžeris pozīcijai in United Kingdom, ir £142,987.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.