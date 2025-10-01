Mehānikas inženieris atlīdzība in Greater Taipei Area Logitech svārstās no NT$1.74M year I3 līmenim līdz NT$2.57M year I4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Taipei Area pakete kopā ir NT$1.81M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Logitech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Logitech uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)