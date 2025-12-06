Uzņēmumu katalogs
Logitech
Logitech Mehānikas inženieris Algas

Mehānikas inženieris atlīdzība in Taiwan Logitech svārstās no NT$1.68M year I3 līmenim līdz NT$2.48M year I4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Taiwan pakete kopā ir NT$1.74M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Logitech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Logitech uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Logitech in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$3,092,238. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Logitech Mehānikas inženieris pozīcijai in Taiwan, ir NT$2,102,334.

