Logitech
Mediānā Rūpniecības dizainers atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Logitech kopā ir $133K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Logitech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Kopā gadā
$133K
Līmenis
I3
Pamatalga
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
9 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Logitech?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Logitech uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Rūpniecības dizainers pozīcijai Logitech in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $239,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Logitech Rūpniecības dizainers pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $133,200.

