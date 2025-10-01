Uzņēmumu katalogs
Loggi
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas vadītājs

  • Visas Programmatūras inženierijas vadītājs algas

  • Greater Sao Paulo

Loggi Programmatūras inženierijas vadītājs Algas Greater Sao Paulo

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in Greater Sao Paulo pakete Loggi kopā ir R$491K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Loggi kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Kopā gadā
R$491K
Līmenis
L5
Pamatalga
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonuss
R$0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Loggi?

R$880K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam R$165K+ (dažreiz R$1.65M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženierijas vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai Loggi in Greater Sao Paulo, ir gada kopējā atlīdzība R$928,570. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Loggi Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in Greater Sao Paulo, ir R$543,941.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Loggi

Saistītie uzņēmumi

  • BlackBuck
  • Vecna Robotics
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Zencargo
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi