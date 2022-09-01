Uzņēmumu katalogs
LKQ
LKQ Algas

LKQ algas svārstās no $57,486 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $102,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem LKQ. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $102K
Biznesa analītiķis
$57.5K
Kiberdrošības analītiķis
$72.3K

LKQ最高薪職位是Programmatūras inženieris，年度總薪酬為$102,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
LKQ年度總薪酬中位數為$72,271。

