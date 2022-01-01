Uzņēmumu katalogs
LivePerson
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

LivePerson Algas

LivePerson algas svārstās no $24,097 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $402,000 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem LivePerson. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $86.9K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $184K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $400K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkta dizainers
Median $132K
Administratīvais asistents
$24.1K
Biznesa analītiķis
$54.8K
Klientu apkalpošana
$137K
Datu analītiķis
$62.4K
Datu zinātnes vadītājs
$235K
Datu zinātnieks
Median $142K
Cilvēkresursi
$143K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$252K
Mārketings
$120K
Produkta vadītājs
$132K
Programmu vadītājs
$201K
Projektu vadītājs
$402K
Personāla atlases speciālists
$166K
Risinājumu arhitekts
$135K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots LivePerson, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $402,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots LivePerson, ir $139,395.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta LivePerson

Saistītie uzņēmumi

  • Qualtrics
  • VMware
  • DigitalOcean
  • Microsoft
  • Oracle
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi