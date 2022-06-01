Uzņēmumu katalogs
LiveIntent
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

LiveIntent Algas

LiveIntent algas svārstās no $86,700 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $220,000 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem LiveIntent. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Pārdošana
Median $220K
Datu zinātnieks
$86.7K
Produkta vadītājs
$87.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programmatūras inženieris
$99.5K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots LiveIntent, ir Pārdošana ar gada kopējo atlīdzību $220,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots LiveIntent, ir $93,296.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta LiveIntent

Saistītie uzņēmumi

  • Qlik
  • Axway
  • Acquia
  • Jelli
  • WillowTree
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi