Mediānā Backend programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Licious kopā ir ₹4.68M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Licious kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹4.68M
Līmenis
Software Development Engineer 3
Pamatalga
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Licious?

₹13.98M

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai Licious in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,008,476. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Licious Backend programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹4,643,116.

