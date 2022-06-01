Uzņēmumu katalogs
Liberty Tax
Liberty Tax Algas

Liberty Tax algas svārstās no $26,388 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $51,000 Biznesa operāciju vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Liberty Tax. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/9/2025

$160K

Grāmatvedis
$26.4K
Administratīvais asistents
$31.4K
Biznesa operāciju vadītājs
$51K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$36.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Liberty Tax, ir Biznesa operāciju vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $51,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Liberty Tax, ir $34,024.

