Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete LG Ads kopā ir ₹4.84M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu LG Ads kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹4.84M
Līmenis
L3
Pamatalga
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹303K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
₹13.98M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai LG Ads in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹6,536,340. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots LG Ads Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹5,180,077.

