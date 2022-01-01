Uzņēmumu katalogs
Levi's
Levi's Algas

Levi's algas svārstās no $25,761 kopējā atlīdzībā gadā Riska kapitāla investoris zemākajā līmenī līdz $211,050 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Levi's. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/21/2025

Grāmatvedis
$155K
Datu zinātnieks
$51.6K
Mārketings
$71.4K

Produkta dizainers
$151K
Produkta vadītājs
$211K
Programmatūras inženieris
$36.2K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$70.7K
Riska kapitāla investoris
$25.8K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Levi's, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $211,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Levi's, ir $71,011.

