Levi Ray & Shoup
Levi Ray & Shoup Algas

Levi Ray & Shoup mediānā alga ir $154,690 Programmatūras inženieris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Levi Ray & Shoup. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/27/2025

Programmatūras inženieris
$155K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Levi Ray & Shoup, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $154,690. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Levi Ray & Shoup, ir $154,690.

