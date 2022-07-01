Uzņēmumu katalogs
LevelTen Energy
LevelTen Energy Algas

LevelTen Energy algas svārstās no $222,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $241,200 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem LevelTen Energy. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/21/2025

Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $222K

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
$239K
Tehnisko programmu vadītājs
$241K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots LevelTen Energy, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $241,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots LevelTen Energy, ir $238,800.

