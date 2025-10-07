Uzņēmumu katalogs
Level AI Full-Stack programmatūras inženieris Algas

Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Level AI kopā ir ₹3.15M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Level AI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
Kopā gadā
₹3.15M
Līmenis
Senior
Pamatalga
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Level AI?

₹13.98M

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Level AI in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,778,225. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Level AI Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹3,151,682.

Citi resursi