Leroy Merlin
Leroy Merlin Algas

Leroy Merlin algu diapazons svārstās no $13,127 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $114,425 Produkta dizainers augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Leroy Merlin. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $35.1K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $77.4K
Datu zinātnes vadītājs
$27.6K

Datu zinātnieks
$16.1K
Produkta dizainers
$114K
Pārdošana
$13.1K
Programmatūras inženieru vadītājs
$104K
Tehniskais programmu vadītājs
$53.4K
Riska kapitālists
$20.8K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Leroy Merlin, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $114,425. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Leroy Merlin, ir $35,087.

