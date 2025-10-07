Uzņēmumu katalogs
Leidos
Leidos Cloud Security Architect Algas

Cloud Security Architect atlīdzība in United States Leidos svārstās no $74K year T1 līmenim līdz $177K year T5 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Leidos kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cloud Security Architect pozīcijai Leidos in United States, ir gada kopējā atlīdzība $205,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Leidos Cloud Security Architect pozīcijai in United States, ir $118,000.

