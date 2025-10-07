Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Leidos svārstās no $84.4K year T1 līmenim līdz $233K year T6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $98K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Leidos kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
