Leidos
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Full-Stack programmatūras inženieris

  • United States

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Leidos svārstās no $84.4K year T1 līmenim līdz $233K year T6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $98K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Leidos kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
T1
(Iesācēju līmenis)
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Leidos?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Leidos in United States, ir gada kopējā atlīdzība $233,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Leidos Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $98,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Leidos

Citi resursi