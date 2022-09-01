Uzņēmumu katalogs
Leica Geosystems
Leica Geosystems Algas

Leica Geosystems algas svārstās no $45,188 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $120,142 Aparatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Leica Geosystems. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $116K

Full-Stack programmatūras inženieris

Aparatūras inženieris
$120K
Cilvēkresursi
$45.2K

Produkta vadītājs
$109K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Leica Geosystems, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $120,142. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Leica Geosystems, ir $112,185.

