Uzņēmumu katalogs
LeasePlan
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

LeasePlan Algas

LeasePlan algas svārstās no $10,235 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $159,100 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem LeasePlan. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $90.6K
Biznesa analītiķis
$68.6K
Datu analītiķis
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Datu zinātnieks
$10.2K
Produkta dizainers
$87K
Kiberdrošības analītiķis
$111K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$159K
Risinājumu arhitekts
$122K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

LeasePlan最高薪職位是Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level，年度總薪酬為$159,100。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
LeasePlan年度總薪酬中位數為$88,797。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta LeasePlan

Saistītie uzņēmumi

  • Airbnb
  • Google
  • Spotify
  • Pinterest
  • Amazon
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi