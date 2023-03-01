Uzņēmumu Katalogs
Leapwork
Leapwork Algas

Leapwork algu diapazons svārstās no $77,028 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $134,712 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Leapwork. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Produkta dizainers
$77.5K
Produkta vadītājs
$78K
Pārdošana
$135K

Programmatūras inženieris
$77K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Leapwork, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $134,712. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Leapwork, ir $77,748.

Citi Resursi