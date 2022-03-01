Uzņēmumu katalogs
LeanIX
LeanIX Algas

LeanIX algas svārstās no $57,897 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $101,654 Vadības konsultants augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem LeanIX. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $69.4K
Vadības konsultants
Median $102K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$69.3K

Produkta dizainers
$57.9K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$83.2K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots LeanIX, ir Vadības konsultants ar gada kopējo atlīdzību $101,654. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots LeanIX, ir $69,396.

