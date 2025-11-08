Uzņēmumu katalogs
League
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris
  • E6

Programmatūras inženieris Līmenis

E6

Līmeņi uzņēmumā League

Salīdzināt līmeņus
  1. E3Engineer 1
  2. E4Engineer 2
  3. E5Senior Engineer 1
    4. Rādīt 4 Vairāk līmeņu
Vidējā Gadā Kopējā atlīdzība
CA$132,209
Pamatalga
CA$178,768
Akciju piešķīrums ()
CA$0
Bonuss
CA$5,531
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Jaunākās algu ziņas
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta League

Saistītie uzņēmumi

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi