League
League Algas

League algu diapazons svārstās no $68,665 kopējā atalgojumā gadā Biznesa attīstība apakšējā galā līdz $150,750 Kiberdrošības analītiķis augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem League. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $120K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $150K

Biznesa attīstība
$68.7K
Kopīrakstītājs
$70.9K
Juridiskais departaments
$144K
Produkta dizainers
$116K
Kiberdrošības analītiķis
$151K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā League, ir Kiberdrošības analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $150,750. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā League, ir $132,102.

Citi Resursi