  • Algas
  • Juridiskais

  • Visas Juridiskais algas

  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins Juridiskais Algas Greater Los Angeles Area

Mediānā Juridiskais atlīdzības in Greater Los Angeles Area pakete Latham & Watkins kopā ir $265K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Latham & Watkins kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Kopā gadā
$265K
Līmenis
-
Pamatalga
$235K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$30K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Latham & Watkins?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Juridiskais pozīcijai Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area, ir gada kopējā atlīdzība $447,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Latham & Watkins Juridiskais pozīcijai in Greater Los Angeles Area, ir $235,000.

