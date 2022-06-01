Uzņēmumu katalogs
Lansweeper
Lansweeper Algas

Lansweeper algas svārstās no $67,595 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $120,600 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Lansweeper. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Produkta vadītājs
$67.6K
Programmu vadītājs
$121K
Pārdošana
$101K

Programmatūras inženieris
$85.6K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Lansweeper, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $120,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lansweeper, ir $93,072.

Citi resursi