L&T Technology Services
L&T Technology Services Programmatūras inženieris Algas United States

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete L&T Technology Services kopā ir $73K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu L&T Technology Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Kopā gadā
$73K
Līmenis
L3
Pamatalga
$70K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$3K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā L&T Technology Services?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots L&T Technology Services Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $70,000.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots L&T Technology Services Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $70,000.

