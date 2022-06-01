Uzņēmumu katalogs
Landor
Landor Algas

Landor algas svārstās no $32,170 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $90,000 Mārketings augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Landor. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Mārketings
Median $90K
Grāmatvedis
$78.4K
Produkta dizainers
$32.2K

BUJ

Den högst betalda rollen som rapporterats på Landor är Mārketings med en årlig total ersättning på $90,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
